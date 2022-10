Bologna | Vignato diventa un caso | la scelta di Motta cambia tutto

NelBagnolini, Kasius, Schouten, Urbanski,, Arnautovic. Gli squalificati. Nessuno. I diffidati. Nessuno. Gli ex. Nessuno. Previsioni meteo durante la partita. Poco nuvoloso tendente ...IlFC ha comunicato la lista dei calciatori convocati da mister Thiago Motta per la trasferta ... Sansone, Zirkzee, Raimondo, Barrow; ASSENTI : Bagnolini, Kasius, Schouten, Urbanski,, ...Emanuel Vignato non è stato convocato da Thiago Motta per scelta tecnica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.Stasera i rossoblù cercano tre punti scaccia-crisi. Arnautovic non ce la fa, e Motta davanti si affida a Zirkzee ...