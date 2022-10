Atalantamania | la Dea è tornata | capolista grazie a giovani e un super mercato

Calciomercato.com

Errare è umano, anche per una, sta a lei ora non perseverare.A sfidarsi l'Udinese travestita dadei tempi d'oro, con ritmi intesi e aggressivi lungo i corridoi del campo, e l'Atalanta compatta, solida e cinica che senza l'intera difesa titolare (Musso, ... Atalantamania: la Dea è tornata, capolista grazie ai giovani e al mercato! Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...