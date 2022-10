Sangiovanni | la sofferenza dopo Amici di Maria De Filippi | Il messaggio che spiazza i fan

(Di sabato 15 ottobre 2022) Annila fine del percorso fatto nella scuola didiDe, ecco cheha deciso di rompere il silenzio e parlare di unache per il cantante è arrivata insieme al successo. Cantante dal talento grandioso che adsi è subito contraddistinto per il suo talento e, infatti,è arrivato in finale al fianco della fidanzata Giulia Stabile, che ha poi vinto l’edizione 20 del talent show condotto daDe. Durante una lunga intervista rilasciata a Il Messaggerò, però,ha deciso di parlare a cuore aperto della sua nuova vita, sempre in bilico tra la gioia e i momenti ...

... con la Celentano che ha anche rivelato una sua particolareper poi criticare ancora una volta Rita, così come anche Ludovica; tra gli ospiti in studio anche Diana Del Bufalo eha spiegato che per molto tempo si è rinchiuso in se stesso, soprattutto per le recenti ... Poi ho deciso di guardare in faccia lae di chiedere aiuto. Senza pensarci un attimo ha ...