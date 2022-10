Maradona Jr | «Kvara meglio di Leao»

(Di sabato 15 ottobre 2022)Jr, ha parlato al Corriere dello Sport del confronto tratskhelia epuntando il dito sull’azzurroJr, ha parlato al Corriere dello Sport del confronto tratskhelia epuntando il dito sull’azzurro. Le sue dichiarazioni: «mi piace molto, ma scelgotskhelia, è un giocatore impressionante. Va a destra e a sinistra senza differenza, calcia bene, crossa e poi finalmente vedo un esterno che non ha paura di andare nell’uno contro uno. Per me, essendo un 2001, è destinato a diventare un fuoriclasse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

