Highlights Paolini-Wang 7-5 4-6 6-3 | Wta Cluj-Napoca 2022 VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Jasminepiegaal terzo set e vola in finale alla ricerca della seconda vittoria di un torneo Wta in carriera.lotta contro la cinese testa di serie numero 7 e chiude il match 7-5 4-6 6-3. La tennista italiana affronterà domani Blinkova che ha battuto in rimonta Potapova. SportFace.

Jasmine Paolini sfiderà Anna Blinkova nella finale del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2022.