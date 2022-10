Giampiero Mughini | Ballando 15 ottobre 2022 video e gallery

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nella seconda puntata dicon le Stelledi stasera, 15, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal giornalista e opinionistae dalla già nota ballerina Veera Kinnunen. La coppia ha ballato un Valzer sulle note del brano Viva l’Italia di Francesco De Gregori.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Bellissima la coreografia, bellissima la scenografia e commoventi le immagini scorse sul megaschermo, però non si può dire cheabbia “ballato” in senso ...

E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Nuova lite con Selvaggia Lucarelli Nonostante l'età, su internet c'è stato un vero e proprio tripudio in favore dell'incredibile bellezza ...... Luisella Costamagna " Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi " Simone Casula; Ema Stokholma " Angelo Madonia; Gabriel Garko " Giada Lini; Enrico Montesano " Alessandra Tripoli;" Veera ...Giampiero Mughini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2022 hanno destato attenzione separando l'opinione pubblica e dei giudici.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...