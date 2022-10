Uccide la madre e poi chiama i carabinieri | arrestato un uomo di 48 anni con problemi di dipendenza

Ha ucciso la85enne e poi ha chiamato i carabinieri. E' accaduto in provincia di Arezzo, a Subbiano, in una villetta dovee figlio vivevano. L'uomo, un 48enne noto per problemi di dipendenza, è stato portato poi prima in ospedale e poi in caserma ad Arezzo: da chiarire se abbia tentato il suicidio dopo aver ...L'uomo di 48 anni, che pare avesse problemi psichici, viveva con ladi 85 anni, A. A., in una villetta nella zona nord del paese. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte dopo una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ha ucciso sua madre a calci e pugni, poi ha chiamato i carabinieri e confessato tutto: un uomo di 48 anni è stato arrestato a Calbenzano, frazione di Subbiano in provincia di Arezzo. La vittima si chi ...