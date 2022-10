Tutto chiede salvezza | la recensione | Sette giorni per ritrovare se stessi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladi, l'intensa serie diretta da Francesco Bruni, tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli, con Federico Cesari, Fotinì Peluso, Vincenzo Crea e Andrea Pennacchi. Non è sempre facile coniugare qualità e popolarità, autorialità e capacità di raggiungere il grande pubblico. Non è semplice, lo sappiamo bene, ma è a questo che vogliamo dedicare l'apertura di questadi, perché la serie di Francesco Bruni riesce a fare proprio questo: mettere in scena un racconto coinvolgente e accessibile al grande pubblico che non rinuncia a esprimere una propria impronta autoriale e una qualità elevata in ogni reparto produttivo. Bella da guardare, intelligente e profonda nella scrittura, intensa nelle ...