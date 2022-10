Trapper arrestati | Simba La Rue ai domiciliari a casa dei genitori per curarsi la gamba Il gip | “Inizio di riflessione sul disvalore dei comportamenti”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A una settimana dalle misure cautelari, Mohamed Lamine Saida, ossia ilLa Rue, esce dal carcere e va aicol braccialetto elettronico adei, in provincia di Como, per motivi di salute per proseguire le cure allaferita e operata dopo l’agguato del 16 giugno. Era stato arrestato una settimana fa assieme ad altri 10, tra cui l’amico Baby Gang, nell’inchiesta milanese per rissa, rapina e lesioni. Indagine con al centro la sparatoria del 3 luglio nella zona di Corso Como, cuore della movida milanese, nella quale sono stati gambizzati due senegalesi. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini, a seguito dell’istanza dell’avvocato Niccolò Vecchioni.era già passato dal carcere ai ...

