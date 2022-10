RoFF17 | Day 2 | Romulus II | il covid | gli zombi di Hazanavicius | il doc su Lynch

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oggi seconda giornata della Festa del Cinema di Roma 2022 con la serieII, i film La cura, Cut!contro, La signora Harris va a Parigi, Sanctuary, i doc su David, Enrico Cattaneo, Nino Migliori Inizierà oggi, venerdì 14 ottobre, il programma del Concorso Progressive Cinema, la nuova sezione competitiva della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma: alle ore 18.30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sarà presentato La cura di Francesco Patierno. Il film è ambientato a Napoli in pieno lockdown, una città spettrale e fuori dal tempo per la rilettura contemporanea de La peste di Albert Camus, dove i sentimenti, le paure e i conflitti del libro scivolano armoniosamente dentro il disorientamento generato dalla pandemia, e pezzi di realtà, come ...