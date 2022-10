Incidente a Gragnano | scooter si scontra con un' auto | Catello morto a 16 anni

Victor Steeman morto per unin pista: dopo due giorni un infarto stronca sua madre Flora L'L'è avvenuto sulla strada statale di Agerola, all'altezza del ...mortale sulla statale per Agerola , perde la vita 16enne di Castellammare. Catello Longobardi era in sella al suo scooter in direzionequando si è scontrato contro un'auto che ...Un 16enne di Castellammare di Stabia è morto, dopo un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 14 ottobre. Catello Longobardi, questo il nome del giovane, si ...Percorreva sullo scooter la strada statale per Agerola, Catello Longobardi, 16 anni di Castellammare di Stabia: uno schianto con un veicolo proveniente dalla direzione opposta gli ha stroncato la vita ...