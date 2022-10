Dal Mef al Viminale | ecco i sei ministeri da monitorare per capire che destra sarà 

La Lega prenota ilTweet della presidente di Fratelli d'Italia nonché premier in pectore. Ma ... un'ex scuola diventa un centro per famiglie Indetto il bando finanziatoPNRR per la ...Ma qualche voto è arrivato purePd", osserva Roberto Menia , tornato in Parlamento con Fdi ... "Se la Lega mi manda al, ci vado", ha detto. "La giornata di oggi ha smentito la narrazione degli ...L’inizio della legislatura non promette bene. Ci sono sei test da seguire per valutare se i partiti sapranno uscire dalla stagione dell’irresponsabilità. Cos’è la discontinuità con il populismo Una g ...Giorgetti: 'Se la Lega vuole il Mef e mi manda, io vado'. Il nuovo presidente del Senato ha ricevuto 116 voti. Meloni: 'Congratulazioni, un patriota'. Da Forza Italia solo due voti, di Casellati e Ber ...