Camera | lo striscione del Pd contro Fontana | «No a un presidente omofobo e pro-Putin» – Il video

(Di venerdì 14 ottobre 2022) A pochi minuti dall’inizio della quarta votazione per eleggere ildelladei deputati, dai banchi del Pd compare uno: «No a unpro». Ad esporre la scritta sono alcuni deputati di centrosinistra, tra cui Rachele Scarpa e Alessandro Zan. Il riferimento è a Lorenzo, deputato della Lega e probabile futurodella. Il leghista, infatti, è noto per le sue posizionil’aborto, le unioni civili e i diritti Lgbtq+. Negli anni scorsi, poi, ha più volte lodato il governo di Vladimir, definito «il riferimento per chi crede in un modello identitario di società». Ilprovvisorio Ettore Rosato ha ...

"Dopo La Russa al Senato la destra allapropone Fontana. Hanno scambiato l'elezione della ... A Palazzo Madama, prima delle votazioni, i dem hanno esposto unocon scritto "No a un ......Locontro Fontana 'se lo potevano risparmiare', essere 'cattolico non è un disvalore', Fontana 'è per l'Italia non pro Putin'. Lo dice Matteo Salvini parlando con i giornalisti alla«No a un presidente omofobo e pro Putin». La seconda seduta della Camera della diciannovesima legislatura si apre con una protesta. Lo striscione viene esposto in Aula durante la quarta votazione per ...Lorenzo Fontana contestato con uno striscione alla Camera, Matteo Salvini interviene in suo difesa dopo l’elezione Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Di pochi minuti fa la nomina, con ...