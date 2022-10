Brutto momento per Soleil Sorge | l’influencer svela cosa sta succedendo | “Non sono serena”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In queste ore,si è lasciata andare ad una confessione piuttosto inedita attraverso il suo profilo Instagram in merito alche sta attraversando. La giovane ha aperto il box delle domande ed ha chiesto ai suoi fan si chiederle qualunque. Ebbene, ad un certo punto si è trovata a rivelare L'articolo proviene da KontroKultura.

TorreSette

... che Babbo Natale esiste, che il mondo del lavoro èe cattivo e quello della maternità pure ... In quelmi è passato davanti il mio discorso di ringraziamento per la vittoria del Premio ......più duro, però, è arrivato quando mamma Rita si è ammalata : un tumore che per mesi l'ha tenuta lontana da casa, portando il piccolo Luca a soffrire molto. Nonostante la sconfitta del... Soleil Sorge, è un brutto momento per l'ex gieffina. Lo sfogo sui social È un momento un po’ difficile ma sappiamo che possiamo riscattarci ... contro i nerazzurri si è espresso in vista del Clásico col Real Madrid: «Dopo una brutta partita devi affrontare il domani nel ...Dopo una brutta partita devi affrontare la realtà nel miglior modo possibile, dimostrare che puoi giocare un buon calcio e vincere. Parola di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, intervistat ...