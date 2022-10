TS – Juve | se il ritiro dei confronti diventa subito “ritirino”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 2022-10-13 11:40:20 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Pena no, perché pena fa già lae perché comunque è dura fare pena quando guadagni 9 milioni l’anno. Però, forse, un minimo di empatia Massimiliano Allegri martedì sera in qualche telespettatore l’ha suscitata. Perché come in campo ci stanno le sue responsabilità tecnico-tattiche e in quei 9 milioni il dovere morale di assumersele, (non) giocare come hanno fatto ad Haifa i bianconeri in quella maglia improponibile non può essere solo colpa dell’allenatore. C’è un limite anche agli alibi, per i giocatori come per i dirigenti. Dopodiché, Allegri si sta davvero impegnando a metterci del suo in ogni contingenza negativa: quale non può non essere considerata, almeno agli occhi dei tifosi, la scelta – definita “collegiale”: mah; forse per collegiale s’intende indotta dalla squadra – di ...