“Tirato in mezzo nella lotta tra Salvini e Meloni” | l’ammissione di Giorgetti sul suo futuro all’Economia | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ha provato a uscire dall’impasse utilizzando un parallelismo calcistico, ma prima ha confermato quella sensazione emersa nel corso degli ultimi giorni. Perché dopo i no ricevuti da Fabio Panetta e Dario Scannapieco, Giorgiaha fatto il suo nome come possibile prossimo Ministro dell’Economia e delle Finanze. Una mossa che ha acuito le tensioni tra la leader di Fratelli d’Italia – e prossima Presidente del Consiglio – e il segretario del Carroccio Matteoche da tempo ha frizioni con Giancarlo. Abbiamo raggiunto Giancarlo, che potrebbe essere il nuovo ministro dell’Economia. Per paradosso, però, il suo nome non sarebbe stato fatto dal segretario del suo partito Matteo, ma da Giorgia. pic.twitter.com/ax3r5lWHhL — Fanpage.it (@fanpage) ...