Tennis | Lorenzo Musetti | “Sono cresciuto e mi concentro sul servizio e sui colpi di inizio gioco”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Profeta in patria? Ci proverà. Il toscano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rivela emozioni e sensazioni alla vigilia del suo match odierno contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, sfida valida per gli ottavi di finale dell’ATP di Firenze. Torneo di casa per lui e le motivazioni per fare bene non mancano. Un 2022 di crescita quello di, rappresentato perfettamente dalla sua classifica: top-30 del ranking ATP a 20 anni e con le ambizioni di scalare ancora un po’ la graduatoria. “Penso di essere, maturato sia come persona che come giocatore. Mi sto allenando sempre bene, cercando di portare in campo quello che faccio in allenamento. Non significa che ci riesca sempre, ma l’importante è andare sotto la doccia sapendo di aver fatto del proprio meglio“, ha raccontato alla Gazzetta ...