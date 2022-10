Rissa tra bande armate di coltelli e mazze | morto un uomo di 45 anni

Unastranieri a Treviso , ed un uomo di 45 anni è morto nella notte in seguito alle ferite riportate. Nel quartiere Fiera è scoppiato uno scontrouomini dell'area balcanica, principalmente ...Laè scoppiataun folto gruppo di stranieri alla Fiera e diversi sarebbero riusciti a fuggire Unaè finita in tragedia a Treviso dove un uomo è morto accoltellato nella notte . Laè ...Un uomo di 45 anni del Kosovo è morto nella notte a Treviso per le ferite riportate in una rissa avvenuta nel quartiere Fiera. Uno scontro scoppiato tra componenti di etnie straniere diverse dell’area ...Non si esclude che l'aggressione possa essere collegata a un pestaggio avvenuto pochi giorni fa nelle vicinanze ...