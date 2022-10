Rai2 | in arrivo facce nuove per il daytime

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con Pardo e Mia Ceran si accende il day time di Rai 2 Il Tempo, di Marida Caterini, pag. 21 Il day time di Rai 2 propone, per l’autunno in corso, altri due programmi. Si tratta di Ti sembra normale con Pierluigi Pardo in onda dal 15 ottobre ogni sabato alle 14.00 e di Nei tuoi panni condotto da Mia Ceran, dal 17 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 17.00 sempre sulla seconda rete di viale Mazzini. Il compito di Pardo dovrebbe consistere nell’avvicinare a Rai 2 un pubblico più maschile e più giovane, sottolinea Simona Sala, responsabile dell’Intrattenimento Day Time di viale Mazzini. «Sono onorato di essere in Rai con un nuovo progetto il cui obiettivo è di indagare tra le virtù e i vizi degli italiani basandoci sui sondaggi effettuati dalla dottoressa Ghisleri», afferma Pierluigi Pardo fino a poco tempo fa volto sportivo per eccellenza dell’azienda di Cologno Monzese. E continua: ...

