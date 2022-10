Passaro-McDonald oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Firenze 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Francescosfiderà Mackenzienel secondo turno dell’Atp 250 di. Il giovane tennista umbro ha potuto festeggiare contro Zhang all’esordio la sua prima vittoria nel circuito maggiore e ora proverà il colpaccio negli ottavi di finale contro l’americano numero settantanove del ranking mondiale. Una vittoria permetterebbe all’azzurro di fare un enorme passo in avanti nella sua corsa ad un posto nelle Atp Next Gen Finals di Milano. Ovviamente però il californiano partirà con tutti i favori del pronostico. LATESTUALE TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo, giovedì 13 ottobre. Il match è in programma non prima delle ore 13:00. La...