Omicidio di Duccio Dini | in arrivo pene più lievi per chi non guidava - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Confermati i 25 anni per il conducente dell'auto: va in carcere. Condanne annullate per quattro partecipanti ...

Confermati i 25 anni per il conducente dell'auto: va in carcere. Condanne annullate per quattro partecipanti ...Per altri quattro imputati si dovrà fare appello per ricalcolo della ...ROMA: La suprema corte ha rinviato la posizione di altri 4 imputati in corte d'appello. Il giovane morì investito da un'auto intenta in un inseguimento ...La partecipata oggi dovrà fornire gli atti richiesti dal Comune per esercitare l’azione di controllo . Il sindaco De Mossi: "Abbassiamo i toni, facciamo il nostro dovere per efficacia amministrativa" ...