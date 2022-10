(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Sono affascinata dal concetto di traduzione - come tradurre un sentimento, uno stato d’animo, un concetto e renderlo oggetto. Questa collezione racconta unanata dalla realtà e per la realtà». Miuccia Prada racconta la sua Miu Miu senza nascondersi. Dopotutto, il secondo marchio del gruppo Prada è sempre stata la rappresentazione più sfrenata della creatività dell’iconica designer. La collezione per la prossima primavera estate è un’esplorazione dello scopo della, la sua ragione d’essere, in un momento storico così complicato. «È importante che lafunzioni» sentenzia Miuccia. «Non sonoil lusso, mal’». Per l’occasione, il Palais d’Iéna si trasforma, grazie all’opera dell’artista Shuang Li in uno spazio inedito percorso da una ...

La Ferragni al Teatro Ariston vedi anche Chiara e Valentina Ferragni alla sfilatadi Parigi. FOTO Check - in a Sanremo per Chiara Ferragni che immortala alcuni momenti delle prime prove come ...... le righe da parte stanno vivendo un momento di grande gloria, come d'altronde avevano già preannunciato le passerelle di maison come Chanel,, Amato Couture e Sara Altwaim. Così, la divisione ... Miu Miu, la moda contro l'ostentazione In stile preppy ma non solo. Ecco una selezione di look street style da cui trarre ispirazione per fare propria la tendenza della minigonna a pieghe. Anche a vantaggio della silhouette ...Valentina Ferragni e Luca Vezil, le loro parole vedi anche Chiara e Valentina Ferragni alla sfilata Miu Miu di Parigi. Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato, in un comunicato congiunto diff ...