Lutto a Carrara | è morto il professore Marco Bigini - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Aveva 82 anni e per 40 ha insegnato educazione fisica, è stato tra i soci fondatori del Club Unesco ...La vita di Marcoviene dipinta sullo schermo in un continuo susseguirsi di presente e ..., amore, dolore, caratterizzando i tanti personaggi che popolano una storia per certi versi corale, ... Lutto a Carrara, è morto il professore Marco Bigini Il club Unesco di Carrara piange la scomparsa di Marco Biagini, insegnante di educazione fisica stroncato da un infarto questa mattina, 13 ottobre, mentre era seduto in poltrona nel salotto di casa su ...Una donna che sembra aver costruito una situazione perfetta, anche se in passato ha dovuto superare un vero e proprio dramma. Lorena Bianchetti è una conduttrice amata proprio per il suo sorriso. Lore ...