L’Incontro di Castellaneta per i 40 anni del Centro Dialisi di Castellaneta e i 30 anni della Scuola Infermieri in Albania

Puglia Press

Lo sa bene anche coach'assistant coach Claudio Carone che ... Arbitri dell': Giovanni Roca di Avellino e Andrea Manganiello ...foto Claudio Carone durante time out (credit Aurelio)......dell'allattamento materno ma anche per venirealle ... per offrire loro uno spazio sicuro e permettere di superare'...della Struttura di Pediatria dell'Ospedale San Pio die ... Quando la cultura del dono vince e fa miracoli: un servizio amorevole al prossimo vince sempre