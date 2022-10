L’appello di Segre | “Attuiamo la Costituzione per un Paese più giusto e più felice” E cita l’articolo 3

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è larepubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100mila morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti. Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua, l’ha sempre sentita amica”. L’ha detto la senatrice a vita Liliananel suo discorso in apertura della seduta per il voto del presidente del Senato. “Il pensiero va al3, nel quale i padri e le madri costituenti non si accontentarono di bandire quelle discriminazioni basate su ‘sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e ...