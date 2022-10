Khloé Kardashian e la scoperta di un tumore al viso | “Sembrava un brufolo | ma dopo 7 mesi non andava via”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pensava fosse un, invece era un rumore raro. È quanto successo all’influencerche, in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha deciso di raccontare quanto le è successo nelle ultime settimane, rivelando così di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un rarosulla guancia. “Ho visto diverse notizie sulla benda che ho sul, molti di voi si sono chiesti perché la metto da diverse settimane.aver notato una piccola escrescenza sul volto, ho pensato che fosse qualcosa di banale come un, ma non è andato via per 7, così ho deciso di fare una biopsia. Sono fortunata e ora ho una cicatrice a raccontare la mia storia. La maggior parte delle persone ...