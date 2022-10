Irresponsablii Cancella quel tweet Letta e Calenda litigano anche su La Russa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'elezione di Ignazio Laa presidente del Senato scatena subito il redde rationem nell'opposizione. Il raggiungimento della maggioranza necessaria all'elezione dell'esponente di Fratelli d'Italia come seconda carica dello Stato è stata possibile solo grazie all'appoggio di 19 senatori tra cui alcuni del Terzo Polo. Per questo, subito dopo il voto, è arrivato ilal veleno di Enrico, segretario del Pd, che se l'è presa senza mezzi termini con chi ha votato il neo presidente del Senato dai banchi dell'opposizione. «Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà», così su Twitter il segretario del Pd, Enrico. Il, però, non è rimasto senza risposta. Subito è ...