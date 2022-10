Figli e lavoro | come conciliare i due ambiti? La modella Nina Rima | “Più sostegni per le neomamme”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nasce un bambino e il cuore di una giovane professionista si divide inevitabilmente di due: al primo posto il desiderio di accudire a tempo pieno il proprio piccolo, al secondo quello di portare avanti la propria carriera. L’uno non dovrebbe escludere l’altro, perché entrambi i desideri sono più che legittimi. Il problema è che, purtroppo, nella pratica non sempre la teoria si traduce in una una realtà facile da perseguire. Ecco perché Luce! ha voluto approfondire la tematica incontrando la bellissimae influencer “bionica” –ama lei stessa definirsi –, recentemente diventata mamma della piccola Ella Noa ( e voce narrante di “Teen Mom Italia”, in onda dal 13 ottobre su Mtv alle 22), che ha scelto di essere testimonial del nuovo progetto “Together We Can”, promosso dal noto brand Chicco in ...