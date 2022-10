Dynamite 12 10 2022 Freshly Squeezed!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo a Toronto, si tratta infatti del primo evento targato AEW al di fuori degli Stati Uniti. Il match più atteso è quello con in palio il titolo mondiale della ROH tra Chris Jericho e Bryan Danielson. L’incontro tra il Lionheart e l’American Dragon non sarà l’unico rematch titolato a cui assisteremo, il main event della serata sarà infatti il terzo capitolo tra PAC ed Orange Cassidy con in palio l’All-Atlantic Championship. Il tavolo di commento ci informa di un nuovo innesto per quanto riguarda il broadcast team della AEW, si tratta infatti di Renee Paquette! L’ex WWE saluta il pubblico di casa ed introduce un altro suo connazionale, Christian Cage effettua il suo ingresso in ring. PROMO: Christian Cage è contento di essere finalmente ritornato a ...