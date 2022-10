Betis vs Roma 1-1 | giallorossi ancora in corsa

L'attaccante dellaAndrea Belotti ha parlato ai canali ufficiali giallorossi dopo il pareggio ottenuto contro ilIL COMMENTO - 'Per me il secondo tempo è stato meglio del primo. Abbiamo gestito meglio la ...Lapareggia 1 - 1 a Siviglia e tiene in vita il discorso qualificazione, mentre il, con 180 minuti d'anticipo, si assicura il secondo posto. Gli spagnoli, ora, giocheranno solo per il primato ...La Roma può ancora qualificarsi al prossimo turno di Europa League, ma adesso non può più sbagliare: ecco quali risultati servono ai giallorossi.SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Roma pareggia 1-1 sul campo del Betis e sale a quota quattro nel girone C di Europa League. Dopo la beffa dell'andata all'Olimpico, Andrea Belotti trova la sua ...