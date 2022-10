Al via la XIX legislatura con elezione presidenti Parlamento. Fumata nera alla Camera

E finalmente ci siamo, inizia oggi lalegislatura con i primi passi istituzionali, passaggio decisivo per insediare il Parlamento:si ... e la prosecuzione dellaintrapresa e ormai molto avviata ..."Rivolgo il saluto dell'Aula al presidente Sergio Mattarella, cui siamo grati per il ruolo supremo di garante della coesione nazionale". Queste le parole con cui il presidente provvisorio, Ettore ...I presidenti vengono eletti con voto segreto. L'accordo raggiunto tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega avrebbe portato alla decisione di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...