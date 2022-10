A fuoco un veicolo Ama in strada Spento l’incendio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un altro incendio, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ha colpito un mezzo dell’Ama. Dopo il rogo avvenuto ieri all’alba all’interno di un mezzo della municipalizzata romana in corso Regina Maria Pia a Ostia, questa mattina nuovo nuovo incendio ha distrutto undell’azienda. Il compattatore era in servizio lungo via Pellegrino Matteucci, in zona Ostiense. Il dipendente dell’Ama alla guida del camion è sceso dalsubito dopo essersi accorto che il mezzo stava prendendo. Ha chiamato i Vigili delche hannole fiamme. Ladove era parcheggiata la vettura è stata chiusa tra via Ostiense e via Bove per consentire le operazioni di spegnimento del rogo. Mezzi Ama a, un fenomeno troppo frequente Il fenomeno dei mezzi ...