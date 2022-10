Vendeva esami e tesine via Whatsapp a 35 euro l' ora | indagati 29 studenti e un prof

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Suggeriva le risposte all' esame viae scriveva leal posto degli, Luca Goggi dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Pra' e 29ed ex, ...

Suggeriva le risposte all' esame via Whatsapp e scriveva le tesine al posto degli studenti . Indagati, Luca Goggi dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Pra' e 29 studenti ed ex studenti, ...In tutto 29 studenti, quasi tutti rampolli della Genova bene, che per superaree stringere sui tempi hanno pensato di ricorrere all'aiutino offerto da un professore compiacente e ben conosciuto ... Università , scandalo nella Genova-bene: il prof «vendeva» esami e tesi, indagati 29 studenti