Usare i video di altri su TikTok con tagli o duetti

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)mostra migliaia didiversi ogni giorno all'interno delle app ed offre strumenti creativi per creare nuovidivertenti e spassosi. Questipossono essere utilizzati come base per realizzare nuovipersonali e non è necessario scaricarli preventivamente sul dispositivo, visto che l'app dioffre già tutto l'occorrente per fare l'opera di "e cuci" tra ilscelto e il nostroregistrato Se troviamo unmolto bello o divertente sue vogliamo utilizzarlo come base per un nuovo(come poi fa spesso il numero uno deier Khabi Lame) possiamo sfruttare le funzioniStitch e ...