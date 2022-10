Uomo di 38 anni sequestrato e torturato per non avere pagato l' affitto

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non paga l'e così subisce una vera e propria spedizione punitiva: vienee picchiato selvaggiamente. E' l'incubo capitato a undi 38di Castel Gandolfo che è riuscito a scappare dai suoi...

... la Midnight Terror Cave, che da diversiè al centro delle ricerche della comunità scientifica,... Durante le operazioni di soccorso l'è apparso terrorizzato e ne aveva motivo, considerando che ...Le vittime, in quel caso, l'ultranovantenne Antonio Caimano e la figlia di circa 70. Anche in ... costringendo l'a consegnare denaro contante, oggetti preziosi e persino un fucile. Anche in ...Un uomo di 38 è stato vittima di una spedizione puntiva organizzata dal proprietario di casa e alcuni complici a Castel Gandolfo. Cinque persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, tutte già con ...Sebastiano Ibba, barista di 64 anni, è stato trovato morto con un coltello nello stomaco nel suo bar a Torino. Un barista di 64 anni, Sebastiano Ibba, è stato trovato morto con un coltello nello ...