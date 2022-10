Un uomo a Roma è stato sequestrato e picchiato per un affitto non pagato 

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - Rapito eper 18 ore e poicon calci e pugni, con un bastone metallico e ferito alla gamba con un machete perchè 'colpevolè di non aver saldato 2000 euro di canoni di: è l'accusa nei confronti di 5 persone - di età compresa tra i 35 e i 66 anni - arrestate per l'aggressione ad un 38enne avvenuta il 2 ottobre scorso a Castel Gandolfo, comune in provincia dinell'area di Castellini. Nel provvedimento di fermo - eseguito dai carabinieri - sono contestati i reati in concorso di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La vittima, indi choc, con il volto gravemente tumefatto e con ferite in tutto il corpo, ha chiesto ...