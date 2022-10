Supersport | Victor Steeman non ce l' ha fatta | il pilota è morto all' età di 22 anni

ROMA -Steeman non ce l'ha fatta . Il giovane pilota olandese, vittima di un incidente durante la gara diin Portogallo, è deceduto a pochi giorni dal brutto incidente all'ospedale di Faro, ...... il 22enne olandeseSteeman è morto a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto in Curva - 14 nella prima delle due gare in programma del campionato300. La famiglia ...