Sampdoria | Murillo out | strada spianata per il misterioso Gega?

Il colombiano dellaha iniziato la fisioterapia subito, ma il rientro non è dietro l'angolo.resterà out per quasi due mesi . Il rientro, se tutto andrà nella maniera migliore ...Un vuoto difficile da colmare. L'avventura di Dejan Stankovic alla guida della, cominciata con un pari ottenuto al Dall'Ara di Bologna contro l'ex compagno di reparto ... conal ...L'infortunio di Jeison Murillo potrebbe avere risvolti sulla carriera di alcuni giocatori della Sampdoria. Nel gruppo prima squadra, i centrali 'alternativi' erano soltato Ferrari e Amione, mentre ier ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...