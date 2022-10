Perché mi ha lasciato Bellavia svela i retroscena sulla fine con Barale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) "Avremmo dovuto sposarci poi lei ha scelto Gianni Sperti": Marco, ex concorrente del Grande Fratello Vip, vuota il sacco in un'intervista scoop al settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. “Lei lavorava a La Ruota Della Fortuna, io a Bim Bum Bam. Eravamo belli - dice l'ex conduttore della tv dei ragazzi - Dopo tre anni è finitaeravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesseera diventata più famosa di me ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti". Main quegli anni era molto forte. Poi è scomparso dai radar della televisione. “In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima ...