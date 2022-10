Perché la Juve ha deciso di tenere Allegri | tutti i retroscena

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ma laè un'azienda con le spalle abbastanza grandi da non farsi legare le mani in maniera irrimediabile neanche da una situazione del genere: la linea della conferma decisa da Agnelli è figlia ...Il chiaro riferimento è all'altro argentino, Paulo Dybala, che laha lasciato andare anchetroppo fragile e che dopo essersi infortunato mentre calciava un rigore in Roma - Lecce rischia ...