Paris Hilton | la rivelazione shock | Ai tempi del collegio fui abusata sessualmente

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), ereditiera più famosa del mondo, nonché fashion icon ed imprenditrice di successo, ha rivelato ai microfoni del New York Times di essere stata vittima di abusi alla Provo Canyon School dello Utah.è tornata alla ribalta con una dichiarazionesul suo passato: ha affermato di essere stata vittima di molestie sessuali durante la sua esperienza alla Provo Canyon School dello Utah, quando aveva soltanto 16 anni. "A tarda notte, verso le 3 o le 4 del mattino, portavano me e altre ragazze in questa stanza ed eseguivano degli strani esami medici. In realtà non erano propriamente dei medici bensì diversi membri dello staff che ci facevano sdraiare su questo tavolo e infilavano le loro dita dentro di noi" ha dichiaratoai microfoni ...