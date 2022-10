Ottomila euro per un posto all' Arpal | da 3mila in su per Sanitaservice | le tariffe per un lavoro in Puglia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Era una sorta di ufficio di collocamento allestito fra Lecce e Bari quello scoperto dalla guardia di finanza nell'indagine Re Artù, che nello scorso luglio aveva già fatto finire agli arresti domiciliari Salvatore Ruggeri, ex assessore regionale al Welfare, e Mario Romano, ex...

quotidianodipuglia.it

Un posto di lavoro all'Arpal poteva costare fino a 8mila, quelli in Sanitaserevice da 3 a 7mila. Per trovare lavoro come operatore socio - sanitario, invece, potevano bastare anche 2mila. Era una sorta di ufficio di collocamento allestito fra Lecce e Bari quello scoperto dalla guardia di finanza nell'indagine Re Artù, che nello scorso luglio avevasono, su per giù, il prezzo di un camper di media qualità di seconda mano. Ora, grazie all'offerta presente su Aliexpress, ne possiamo avere uno di qualità medio alta, ma nuovo di zecca. Sanità e assunzioni, l'ultima accusa: «Mazzetta da ottomila euro per un posto in Arpal»