Napoli | Spalletti | “Serata emozionante | qualificazione conquistata con determinazione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le dichiarazioni di misteral termine della sfida vinta 4-2 contro l’Ajax, che ha confermato ladella squadra. “È stata una, è unada una squadra che rappresenta in pieno il pubblico napoletano. In serate come queste si viene trascinati anche dal pubblico. Hanno portando in campo l’orgoglio di un popolo intero, con voglia e. Osimhen? Stiamo valutando a che punto è la sua condizione fisica, ha fatto ancora pochi allenamenti con noi, nemmeno troppo intensi. È molto testardo, specialmente nel cercare il gol, restando spesso in posizione di fuorigioco”. SportFace.