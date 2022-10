Milano-Meda | code tra Paderno e Bovisio | auto ribaltata verso Como

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorintraDugnano eMasciago. Traffico in tilta causa di un incidente. In arrivo i mezzi di soccorso tra cui Vigili del fuoco e 118. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Per l'esecuzione di prove di carico sul ponte della Rho - Monza che passa sopra laall'altezza di Paderno, l'ex SS35 rimarrà chiusa nel prossimo fine settimana. Prove di carico sul ponte della Rho - Monza La societàSerravalle dovrà eseguire delle prove di ...... Sofia Pellissier (Polisportiva Bentegodi) e Isabella Murgo (2000) strappano il pass per la ... per altri meno " ha commentato il tecnico Matteo Martinelli, accompagnato da Luigie dagli ...Per l'esecuzione di prove di carico sul ponte della Rho-Monza che passa sopra la Milano-Meda all'altezza di Paderno, l'ex SS35 rimarrà chiusa nel prossimo fine settimana.Milano-Meda chiusa tra Paderno Dugnano e Cormano. Per due fine settimana di fila ci saranno in corso i collaudi al ponte della Rho-Monza ...