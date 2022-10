Infortunio Wijnaldum | l’olandese torna a Roma a fine ottobre | come procede il recupero

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gini, centrocampista della, sta lavorando per recuperare dal suoe apotrebbere in città Gini, centrocampista della, sta lavorando per recuperare dal suoe apotrebbere in città.è pronto per iniziare la fase due tra qualche giorno, quella che prevede un progressivo aumento dei carichi di lavoro e poi la completa riatletizzazione. Difficile prevedere una data di rientro, ma con ogni probabilità sarà in campo nel 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'esito degli esami per capire l'entità dell'è rimandatoSembra una stagione maledetta ... Mourinho ha subito perso fino a gennaio Georginio, che ha fatto in tempo a esordire contro ...L'della Joya, infatti, impedirà a Mourinho di poter schierare insieme Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham come aveva progettato. Senza nominareche è meglio. Così la profezia ... In giornata l'attaccante verrà sottoposto alla risonanza magnetica che determinerà l'entità dell'infortunio al quadricipite della coscia sinistra ...