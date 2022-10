I morti del terremoto all’Aquila? “La colpa è anche loro”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sedici anni dopo ilche ha devastato L’Aquila, un giudice afferma in una sentenza il “concorso di” di alcune delle 309 vittime uccise nella notte del 6 aprile 2009. Le affermazioni del magistrato, destinate a suscitare un vespaio di polemiche, sono contenute nel testo di una sentenza in sede civile del tribunale dello stesso capoluogo abruzzese. I giudici si sono occupati del crollo di un palazzo in città, a seguito deldel 6 aprile 2009. In quella situazione morirono 24 persone, sulle 309 che, complessivamente, ilha ucciso. In sostanza, si afferma nella sentenza – che riguarda solo alcune delle 24 vittime – è unaper chi è morto sotto le macerie del crollo non essere uscito di casa dopo due scosse di...

Corriere della Sera

... erano fatti di cartapesta e per questo sono crollati uccidendo 24 persone (una parte della tragedia, sono più di 300 iin quel terremoto che ci fu nella notte5 e 6 aprile ). Il Tribunale ...... il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri sembrava dimostrare un aumento considerevole dei nuovi positivi sul territorio, ma bisogna tenerecontofattore fine settimana. ... Picco di morti a luglio in Veneto: «È colpa dell’estate rovente» Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.906.484 casi di positività, 4.853 in più rispetto a ieri, su un totale - ParmaPress24 ...Per molti è iniziato il conto alla rovescia per il ponte dei morti del 2022 di inizio novembre e in tanti sono in cerca di una località in cui trascorrere questi giorni di vacanza. Si tratta di una 4 ...