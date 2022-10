Governo | Meloni | tensioni con Salvini e Berlusconi ' Pronta a proposte generose'

Quanto durerà ilRisposta. Dipenderà da un'intricata serie di variabili ad oggi non prevedibili: come si evolverà la guerra in Ucraina Come andrà la pandemia (che non è sconfitta) ...Le trattative per far nascere il nuovoentrano nel vivo con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, i primi punti fermi della nuova maggioranza. Laribadisce come un mantra che ...Così la presidente Fdi, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera. "Il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra. Noi abbiamo il ...Così, al Corriere, Roberto Garofoli, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri detta la linea per il prossimo governo. In questo momento delicato, mentre Giorgia Meloni cerca ...