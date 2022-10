Giulia Salemi | commozione a Le Iene per le donne iraniane

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), durante la trasmissione Le, si è commossa pensando alle. Scopriamo, insieme, che cosa ha detto.: ecco le sue parole “Questa sera vi parlo in Farsi per dirvi che molteitaliane sanno per cosa lottate, e hanno deciso di tagliarsi e spedire i loro capelli all’Ambasciata iraniana per dire, a chi vi governa, che siamo dalla vostra parte e che la vostra richiesta di libertà è anche la nostra”. La denuncia dell’ influencer Italo-persiana nei confronti del regime iraniano, commossa, non è riuscita a trattenere le lacrime: “È inconcepibile, deprimente, offensivo che voiche vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società ...

Sky Tg24

Ma stavolta in tanti la difendono, soprattutto per il momento, giudicato non opportuno, dopo il monologo di. Quest'ultima ha emozionato fortemente e, forse, non c'era bisogno di ...L'influencer italo - persiana ha mandato un potente messaggio politico A 'Le Iene'non è riuscita a trattenere le lacrime quando, parlando in Farsi, ha raccontato quello che sta succedendo in Iran dopo la morte della 22enne Mahsa Amini: 'Questa sera vi parlo in Farsi ... Chi è Giulia Salemi, dalle origini iraniane alla partecipazione al Grande Fratello VIP Giulia Salemi è intervenuta durante l'ultima puntata delle Iene con un discorso in farsi per sostenere le proteste delle donne iraniane.Durante la puntata de Le Iene, Giulia Salemi ha espresso la sua solidarietà a tutte le donne iraniane: 'Deprimente subire le pretese di un regime' ...