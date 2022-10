Flavio Briatore choc | ' Juve vergognosa | sembrano pensionati | perderebbero anche in Serie C'

Forbes Italia

La Juventus che ieri ha perso in Israele contro il Maccabi Haifa non è piaciuta proprio a nessuno. Tanto meno a, che ai microfoni di Notizie.com non ha usato mezze misure per attaccare la squadra di Max Allegri , già con un piede fuori dalla Champions League e nella crisi più profonda degli ...Queste le parole diintervistato da Notizie.com per parlare del momento negativo vissuto dalla Juventus: 'Non darei la colpa solo all'allenatore, in campo vanno i giocatori e in ... Flavio Briatore: “Torno in pista per aiutare la Formula 1” La Juventus che ieri ha perso in Israele contro il Maccabi Haifa non è piaciuta proprio a nessuno. Tanto meno a Flavio Briatore, che ai microfoni di Notizie.com non ha usato mezze misure per attaccare ...“Ha ragione Andrea Agnelli quando dice che è una vergogna. Io credo che la colpa sia di tutti, a partire dai giocatori. In campo non corrono, non hanno grinta, manca la cattiveria per vincere le parti ...