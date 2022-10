“È stato ritrovato morto” | lutto nel calcio | tutti in lacrime per un ex simbolo di Serie A

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gravenel mondo del, dove il padre di uno dei calciatori più discussi degli ultimi anni èin un circolo ippico. Tragica scomparsa nel mondo deldove il padre di un amato calciatore che ha calcato i campi diA èsenza vita in un circolo L'articolo proviene da Inews24.it.

'Mi sonocon molto tempo libero " racconta il 35enne ". Con l aumento dell inflazione e ...con cui è difficile convivere di Valentina Guglielmo Il fenomeno della sovraoccupazione è...... e in particolare verso il Capo dello, che lei si autonomini e faccia già le sue ... L'Italia hala libertà ". Anche questo, mi dico, pure la fine del fascismo gli va bene celebrare a ...Grave lutto nel mondo del calcio, dove il padre di uno dei calciatori più discussi degli ultimi anni è stato ritrovato morto in un circolo ippico.I fatti risalgono allo scorso 26 settembre. La magistratura sta indagando dopo che il corpo di un 15enne è rimasto sui binari per ore.